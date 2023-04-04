【ニューヨーク時事】週明け３日のニューヨーク外国為替市場では、３月の米製造業購買担当者景況指数（ＰＭＩ）が低調な内容となったことで円買い・ドル売りが強まり、円相場は１ドル＝１３２円台半ばに上昇した。午後５時現在は１３２円４３～５３銭と、前週末同時刻比３３銭の円高・ドル安。