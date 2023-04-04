〔日経〕

◆ＥＶ・再エネ向け革新電池 中国特許、世界の過半 日米に先行(1)

◆実践的な研修手厚く 企業、新入社員定着へ投資 サントリー 海外ＮＧＯに全員派遣 初任給アップも相次ぐ(2)

◆コロナ後回復に暗雲 日銀短観 製造業、５期連続悪化 世界経済の減速重荷 経常益予測２．６％減(3)

◆産油国、米との分断鮮明に 追加減産、ロシアに追い風 インフレ懸念再び(3)

◆キャッシュレス１００兆円超 クレカやＱＲ決済額、昨年最高 コロナ対策、普及に弾み(9)

◆中国でも劣後債に警戒 中小銀４行、利回り急上昇 繰り上げ償還見送りで(11)

〔日刊工業〕

◆ＧＸコンサル参入 伊藤忠、資源総動員 運輸・製造業に重点(1)

◆世界シェア１０％ ジャパンエンジン 舶用「ＵＥエンジン」 今年度台数見通し(1)

◆「国産半導体」１５兆円 経産省拡大後押し ３０年売上高３倍(1)

〔鉄鋼新聞〕

◆高リン鉄鉱石の活用技術開発 高炉３社、目標の８割達成(1)

◆阪和興業 豪州、フィリピンで現法設立 アジア太平洋地域の事業拡大(1)

◆メタルワン カーボンニュートラル対応で新組織 グリーン化事業と排出削減を推進(1)

（続）