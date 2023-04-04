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４日の朝刊（都内最終版）☆２

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４日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年04月04日07時10分

〔日経〕
◆ＥＶ・再エネ向け革新電池　中国特許、世界の過半　日米に先行(1)
◆実践的な研修手厚く　企業、新入社員定着へ投資　サントリー　海外ＮＧＯに全員派遣　初任給アップも相次ぐ(2)
◆コロナ後回復に暗雲　日銀短観　製造業、５期連続悪化　世界経済の減速重荷　経常益予測２．６％減(3)
◆産油国、米との分断鮮明に　追加減産、ロシアに追い風　インフレ懸念再び(3)
◆キャッシュレス１００兆円超　クレカやＱＲ決済額、昨年最高　コロナ対策、普及に弾み(9)
◆中国でも劣後債に警戒　中小銀４行、利回り急上昇　繰り上げ償還見送りで(11)
〔日刊工業〕
◆ＧＸコンサル参入　伊藤忠、資源総動員　運輸・製造業に重点(1)
◆世界シェア１０％　ジャパンエンジン　舶用「ＵＥエンジン」　今年度台数見通し(1)
◆「国産半導体」１５兆円　経産省拡大後押し　３０年売上高３倍(1)
〔鉄鋼新聞〕
◆高リン鉄鉱石の活用技術開発　高炉３社、目標の８割達成(1)
◆阪和興業　豪州、フィリピンで現法設立　アジア太平洋地域の事業拡大(1)
◆メタルワン　カーボンニュートラル対応で新組織　グリーン化事業と排出削減を推進(1)
（続）

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