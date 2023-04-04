【１面トップ】

〔朝日〕ポスト要求認め辞任 国交省ＯＢの副社長 空港施設社

〔毎日〕景況感 ５期連続悪化 製造業 原料高が打撃 日銀３月短観

〔読売〕ＯＤＡ「提案型」に 途上国 戦略的に支援 大綱改定案 「インド太平洋」推進

〔日経〕人権尊重 企業に促す 経産省 供給網や製品点検 対策、米欧に遅れ

〔産経〕政府調達 強制労働企業を排除 人権尊重の順守 条件に

〔東京〕音楽で言論で問い続け 坂本龍一さん死去 脱原発 伝える姿勢教わった 音楽 圧倒的知識 努力の人 外苑 病床から「再開発反対」

【他の１面独自記事】

◆私立大新設抑制へ 審査厳格化 定員割れ相次ぎ（読売）

【共通ニュース】

◆国債買い入れ最大１３５兆円 ２２年度 日銀、長期金利抑え込み

◆国内新車販売４．０％増 ２２年度 ４年ぶり前年上回る

◆電力４社 補助金停止 経産省、入札も

◆ＡＮＡ５５便が欠航 ６７００人影響 システム不具合 国内線

◆最優秀棋士賞に藤井竜王 ３年連続３回目 最年少六冠を評価

◆平城京跡に大規模建物跡 長屋王邸宅に匹敵 舎人親王説も

◆イルカ３２頭打ち上げ 千葉の海岸 住民、救助活動

◆舞台「トトロ」英６冠 オリビエ賞 中野さん衣装賞「感謝」

（続）