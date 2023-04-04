女子ゴルフの最新世界ランキングが３日付で発表され、畑岡奈紗は前週から一つ下げて１３位だった。古江彩佳は１９位で変わらず、山下美夢有は２４位、笹生優花は３０位。

１位はリディア・コー（ニュージーランド）で変動はなかった。 （時事）