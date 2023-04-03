ＮＹ株、続伸
2023年04月03日22時56分
【ニューヨーク時事】週明け３日のニューヨーク株式相場は、続伸して始まった。有力産油国による減産幅拡大の表明を受けて原油相場が急伸し、エネルギー株を中心に上昇している。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前週末終値比１３１．６８ドル高の３万３４０５．８３ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４７．７４ポイント安の１万２１７４．１７。
ＮＹ株、続伸
2023年04月03日22時56分
【ニューヨーク時事】週明け３日のニューヨーク株式相場は、続伸して始まった。有力産油国による減産幅拡大の表明を受けて原油相場が急伸し、エネルギー株を中心に上昇している。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前週末終値比１３１．６８ドル高の３万３４０５．８３ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４７．７４ポイント安の１万２１７４．１７。
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ウォール・ストリート・ジャーナル