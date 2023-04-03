ラフル・ガンジー氏が上訴 名誉毀損で有罪、議員資格剥奪―インド
2023年04月03日20時19分
【ニューデリー時事】インドのモディ首相らに対する発言が名誉毀損（きそん）に当たるとして３月下旬に禁錮２年の有罪判決を受けた最大野党・国民会議派のラフル・ガンジー元総裁が３日、判決を不服として上訴した。同氏は現在、保釈中。
ラフル・ガンジー氏が上訴 名誉毀損で有罪、議員資格剥奪―イン…
2023年04月03日20時19分
【ニューデリー時事】インドのモディ首相らに対する発言が名誉毀損（きそん）に当たるとして３月下旬に禁錮２年の有罪判決を受けた最大野党・国民会議派のラフル・ガンジー元総裁が３日、判決を不服として上訴した。同氏は現在、保釈中。
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ウォール・ストリート・ジャーナル