三越伊勢丹ホールディングス（ＨＤ）など百貨店４社が３日発表した３月の既存店売上高（速報）は、全社が前年実績を上回った。行動制限がなくなって外出する機会が増え、春物衣料が好調。高級ブランド品や宝飾品の売り上げも伸びた。

増加率は、大丸松坂屋百貨店が１８．０％、三越伊勢丹ＨＤが１６．５％、高島屋が１０．５％、そごう・西武が９．７％。三越伊勢丹ＨＤはコロナ禍前の２０１９年３月比で１．６％上回った。