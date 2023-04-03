【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算

数 打 点 塁 振 死 打率 点 本

大 谷 ４ １ １ １ ２ ０ ．３３３ ３ １

吉 田 ４ ２ ２ ０ ０ １ ．３０８ ３ ０



【投手】 回 安 失 自 三 四 今 季 通 算

数 打 点 責 振 死 勝 敗 Ｓ 防御率

千 賀 ５ １／３ ３ １ １ ８ ３ １ ０ ０ １．６９

（時事）