日本選手の成績（２日） 米大リーグ
2023年04月03日15時26分
【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算
数 打 点 塁 振 死 打率 点 本
大 谷 ４ １ １ １ ２ ０ ．３３３ ３ １
吉 田 ４ ２ ２ ０ ０ １ ．３０８ ３ ０
【投手】 回 安 失 自 三 四 今 季 通 算
数 打 点 責 振 死 勝 敗 Ｓ 防御率
千 賀 ５ １／３ ３ １ １ ８ ３ １ ０ ０ １．６９
（時事）
日本選手の成績（２日） 米大リーグ
2023年04月03日15時26分
【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算
数 打 点 塁 振 死 打率 点 本
大 谷 ４ １ １ １ ２ ０ ．３３３ ３ １
吉 田 ４ ２ ２ ０ ０ １ ．３０８ ３ ０
【投手】 回 安 失 自 三 四 今 季 通 算
数 打 点 責 振 死 勝 敗 Ｓ 防御率
千 賀 ５ １／３ ３ １ １ ８ ３ １ ０ ０ １．６９
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