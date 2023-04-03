松山、２１位変わらず 男子ゴルフ世界ランク
2023年04月03日18時38分
男子ゴルフの最新世界ランキングが２日付で発表され、松山英樹は前週と変わらず２１位だった。比嘉一貴は８２位。星野陸也は１２８位に上げ、金谷拓実は１３９位。日本ツアー開幕戦を制した今平周吾は１６３位から１４２位に上げた。
１位はスコッティー・シェフラー（米国）。 （時事）
松山、２１位変わらず 男子ゴルフ世界ランク
2023年04月03日18時38分
男子ゴルフの最新世界ランキングが２日付で発表され、松山英樹は前週と変わらず２１位だった。比嘉一貴は８２位。星野陸也は１２８位に上げ、金谷拓実は１３９位。日本ツアー開幕戦を制した今平周吾は１６３位から１４２位に上げた。
１位はスコッティー・シェフラー（米国）。 （時事）
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