男子ゴルフの最新世界ランキングが２日付で発表され、松山英樹は前週と変わらず２１位だった。比嘉一貴は８２位。星野陸也は１２８位に上げ、金谷拓実は１３９位。日本ツアー開幕戦を制した今平周吾は１６３位から１４２位に上げた。

１位はスコッティー・シェフラー（米国）。 （時事）