みずほＦＧ、サステナブル投融資１００兆円に 目標４倍に引き上げ
2023年04月03日17時58分
みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）は３日、気候変動などの社会課題解決を投融資で促す「サステナブル・ファイナンス」の２０１９～３０年度の実行目標を、累計１００兆円に引き上げたと発表した。企業からの資金需要の高まりなどを踏まえ、従来の２５兆円から４倍とした。
みずほＦＧ、サステナブル投融資１００兆円に 目標４倍に引き上…
2023年04月03日17時58分
みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）は３日、気候変動などの社会課題解決を投融資で促す「サステナブル・ファイナンス」の２０１９～３０年度の実行目標を、累計１００兆円に引き上げたと発表した。企業からの資金需要の高まりなどを踏まえ、従来の２５兆円から４倍とした。
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