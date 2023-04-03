東京、新たに４２０人感染 新型コロナ
2023年04月03日16時55分
東京都は３日、新たに４２０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は前週の月曜日と比べ６５人増えた。新たな死者はいなかった。都基準による重症者は３人で、前日から１人減った。
東京、新たに４２０人感染 新型コロナ
2023年04月03日16時55分
東京都は３日、新たに４２０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は前週の月曜日と比べ６５人増えた。新たな死者はいなかった。都基準による重症者は３人で、前日から１人減った。
こんな記事も
社会用語
社会
空き家のマンホールに人骨か 頭蓋骨など、死体遺棄容疑も視野―大阪府警(04/03 17:01)
東京、新たに４２０人感染 新型コロナ(04/03 16:55)
こども家庭庁が発足式 新組織、デジタル庁以来(04/03 16:14)
「ただただショック」 北野武さんら、坂本龍一さん悼む(04/03 15:24)
ゆかりの人ら、悼む声相次ぐ 被災者やファンら―坂本龍一さん死去(04/03 14:32)
坂本龍一さん死去、米でも悲しみ 「東西文化の融合」(04/03 14:04)
発信強化目指し「広報室」 皇室の「正しい情報を」―ＳＮＳ導入も検討・宮内庁(04/03 13:55)
入店料抑え、特典は有料 ９万円近いノンアル飲料も―コンカフェ(04/03 13:32)
「素晴らしかった！！」と坂本龍一さん 被災地の子ども楽団員へ(04/03 13:32)
コンカフェ経営者ら２人逮捕 少女に酒提供の疑い―警視庁(04/03 12:35)
「気さくな人」「唯一の存在」 坂本龍一さん友人ら哀悼―ＮＹ(04/03 12:21)
ＮＨＫ朝ドラ「舞いあがれ！」視聴率１５．６％(04/03 12:17)
米田さんが初出勤 新宇宙飛行士候補―ＪＡＸＡ(04/03 11:54)
検事への付審判請求棄却 プレサンス事件「陵虐」は一部認定―大阪地裁(04/03 11:05)
海外アーティストらも追悼 坂本さん訃報で(04/03 10:31)
国内感染、週４万７０００人 前週比５００人減―新型コロナ(04/03 10:11)
北海道で鳥インフル ３９万羽を殺処分(04/03 08:45)
新入生、食物アレルギー注意 給食で突然発症も―専門医「異変出たら即１１９番」(04/03 08:27)
舞台版「トトロ」が６冠 衣装賞に中野希美江さん―英オリビエ賞(04/03 07:49)
「監督の意向」大事に 坂本龍一さん、映画音楽で大きな足跡(04/03 07:09)
起業家目指す高専開校 全寮制、学費無償化―徳島(04/03 07:04)
中国メディア、大きく報道 坂本龍一さん死去(04/02 23:36)
坂本龍一さんの訃報、海外メディアも速報 「電子音楽に革新」(04/02 23:23)
中国公船、領海に８０時間超侵入 国有化以降の最長更新―沖縄・尖閣沖(04/02 23:15)
坂本龍一さん死去、７１歳 ＹＭＯ、アカデミー作曲賞―がん闘病も活動続ける(04/02 23:01)
国内感染、新たに６２５８人 前週比１５０人増―新型コロナ(04/02 19:34)
常陸宮さま、発熱で入院 先月から３度目―宮内庁(04/02 15:38)
「本当によかった」 山梨学院生徒ら喜び爆発―選抜高校野球(04/02 07:14)
サイバー局と特捜隊、発足１年 海外機関との連携進む―重大事案摘発目指す・警察庁(04/02 07:06)
子育て支援「財源は社会全体で」 全国民のメリット強調―権丈善一・慶大教授インタビュー(04/02 07:04)