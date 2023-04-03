４日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年04月03日15時27分
▽ＤｅＮＡ・浜口―巨人・戸郷（横浜）
▽中日・大野雄―ヤクルト・サイスニード（バンテリンドームナゴヤ）
▽広島・九里―阪神・西勇（マツダスタジアム）
４日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年04月03日15時27分
▽ＤｅＮＡ・浜口―巨人・戸郷（横浜）
▽中日・大野雄―ヤクルト・サイスニード（バンテリンドームナゴヤ）
▽広島・九里―阪神・西勇（マツダスタジアム）
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