上海--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- インテリジェント・パワー・マネジメント企業であるイートンは本日、同社のeモビリティ事業が、新しいパワー・コネクション・コンポーネントや受賞歴のあるその他の電気自動車(EV)ソリューションに焦点を当てると発表Breaktor™回路保護技術を、2023年4月18日~27日に中国・上海で開催される上海国際モーターショーにて展示します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230403005935/ja/

Eaton’s line of electrified vehicle components includes circuit protection technologies, innovative terminals and connectors and ePowertrain systems. (Photo: Business Wire)