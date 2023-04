上海--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- インテリジェント・パワー・マネジメント企業であるイートンは本日、2023年4月18~27日に中国の上海で開催された上海国際モーターショーにおいて、商用車のエミッションを削減し、燃費を向上させるために設計された、圧縮エンジンブレーキ、シリンダー停止、吸気バルブの遅延閉鎖ソリューションを含む一連の技術を紹介することを発表しました。

Eaton’s cylinder deactivation and late intake valve closing technologies can reduce harmful emissions in diesel-powered commercial vehicles. (Photo: Business Wire)