シンガポール&エスポー、フィンランド--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- IQMクオンタム・コンピューターズ (IQM)は、量子コンピューターの開発でヨーロッパを牽引しており、量子技術の発展を推進するため、アジア太平洋地域(APAC)では欧州以外で初めてとなるシンガポールのオフィスを開設し、グローバル事業を拡大すると、本日発表しました。

Left to right: Raghunath Koduvayur, Head of Asia-Pacific Business and Sylwia Barthel de Weydenthal, Head of Marketing and Communications.(写真:ビジネスワイヤ)