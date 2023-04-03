東京都は３日、都庁で入庁式を行い、新入職員１８２８人を代表し３５人が対面で参加した。小池百合子知事は、気候変動や自然災害、物価高や人口減少など都が直面する危機を挙げ、「困難を前に未来を切り開くのは、いつの時代も『人』だ。従来の発想を大胆に打ち破り、常に未来志向で新たなチャレンジを続けていこう」と呼び掛けた。