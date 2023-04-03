１０８円高の２万８１４９円８９銭 ３日午前の平均株価
2023年04月03日11時42分
３日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万８１４９円８９銭と前週末終値比１０８円４１銭高で終わった。出来高は概算で５億９５００万株。
１０８円高の２万８１４９円８９銭 ３日午前の平均株価
2023年04月03日11時42分
３日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万８１４９円８９銭と前週末終値比１０８円４１銭高で終わった。出来高は概算で５億９５００万株。
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