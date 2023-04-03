【マイアミ時事】米大リーグは２日、各地で行われ、メッツの千賀はマーリンズ戦でメジャー初登板を果たし、５回３分の１を３安打１失点、８奪三振で勝利投手となった。スコアは５―１。

エンゼルスの大谷はアスレチックス戦に３番指名打者で出場し、五回に今季１号のソロを放った。４打数１安打１打点。九回に代打を送られて退いた。エンゼルスは６―０で快勝。

レッドソックスの吉田はオリオールズ戦に４番指名打者で出て、４打数２安打２打点。メジャー初盗塁も決めた。チームは９―５で勝った。