３～４日に日米韓合同訓練実施
2023年04月03日09時36分
【ソウル時事】韓国軍は３日、日米韓合同訓練を３～４日に行うと発表した。
３～４日に日米韓合同訓練実施
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ウォール・ストリート・ジャーナル