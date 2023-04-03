北海道で鳥インフル ３９万羽を殺処分
2023年04月03日08時45分
北海道は３日、千歳市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。飼育されている採卵鶏約３９万羽すべてを殺処分する。道内での発生は今季４例目。
卵卸値、４２年ぶり高値 ３月、鳥インフルで供給減―ＪＡ全農たまご
２日朝に養鶏場から死んだ鶏が増えているとの通報があった。簡易検査で陽性と判明し、その後の遺伝子検査で感染を確認した。
北海道で鳥インフル ３９万羽を殺処分
2023年04月03日08時45分
北海道は３日、千歳市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。飼育されている採卵鶏約３９万羽すべてを殺処分する。道内での発生は今季４例目。
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