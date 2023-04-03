首相動静（４月３日）
2023年04月03日09時08分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。同４分、公邸発。同５分、官邸着。
午前８時７分から同２２分まで、林芳正外相、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。
午前８時５０分、官邸発。同５２分、国会着。同５４分、参院第１委員会室へ。同９時、参院決算委員会開会。
首相動静（４月３日）
2023年04月03日09時08分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。同４分、公邸発。同５分、官邸着。
午前８時７分から同２２分まで、林芳正外相、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。
午前８時５０分、官邸発。同５２分、国会着。同５４分、参院第１委員会室へ。同９時、参院決算委員会開会。
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