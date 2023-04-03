浜田尚里は準優勝 柔道ＧＳ
2023年04月03日07時14分
柔道のグランドスラム（ＧＳ）アンタルヤ大会は２日、トルコのアンタルヤで行われ、女子７８キロ級で東京五輪金メダルの浜田尚里（自衛隊）は準優勝だった。決勝でオドレ・チュメオ（フランス）に敗れた。 （時事）
浜田尚里は準優勝 柔道ＧＳ
2023年04月03日07時14分
柔道のグランドスラム（ＧＳ）アンタルヤ大会は２日、トルコのアンタルヤで行われ、女子７８キロ級で東京五輪金メダルの浜田尚里（自衛隊）は準優勝だった。決勝でオドレ・チュメオ（フランス）に敗れた。 （時事）
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