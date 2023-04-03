マリン首相の与党、第３党に 保守勝利、政権交代へ―フィンランド総選挙
2023年04月03日06時53分
【ヘルシンキ時事】２日投票のフィンランド議会（一院制、定数２００）選挙は同日夜、開票が行われ、保守の野党・国民連合が第１党、野党フィン人党が第２党となった。マリン首相率いる中道左派の与党・社会民主党（ＳＤＰ）は第３党に転落し、政権交代となる見通しだ。
マリン首相の与党、第３党に 保守勝利、政権交代へ―フィンラン…
2023年04月03日06時53分
【ヘルシンキ時事】２日投票のフィンランド議会（一院制、定数２００）選挙は同日夜、開票が行われ、保守の野党・国民連合が第１党、野党フィン人党が第２党となった。マリン首相率いる中道左派の与党・社会民主党（ＳＤＰ）は第３党に転落し、政権交代となる見通しだ。
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