舞台版「トトロ」が６冠 衣装賞に中野希美江さん―英オリビエ賞
2023年04月03日06時30分
【ロンドン時事】英演劇界で最も権威のある「ローレンス・オリビエ賞」の授賞式が２日、ロンドンで開かれ、舞台版「となりのトトロ」が演出賞、舞台美術賞など６部門を制した。このうち衣装賞には舞台衣装デザイナーの中野希美江さんが選ばれた。
舞台版「トトロ」が６冠 衣装賞に中野希美江さん―英オリビエ賞
2023年04月03日06時30分
【ロンドン時事】英演劇界で最も権威のある「ローレンス・オリビエ賞」の授賞式が２日、ロンドンで開かれ、舞台版「となりのトトロ」が演出賞、舞台美術賞など６部門を制した。このうち衣装賞には舞台衣装デザイナーの中野希美江さんが選ばれた。
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