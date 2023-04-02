台湾、林外相発言に謝意 日中外相会談
2023年04月02日23時12分
【台北時事】台湾外交部（外務省）は２日、林芳正外相が日中外相会談で台湾海峡の平和と安定の重要性を強調したことを受けて「高い評価と謝意を表明する」とコメントを発表した。外交部は日本政府が近年、日台関係について「自由や民主主義、人権、法の支配といった基本的価値観を共有する重要なパートナーだと繰り返し表明している」と評価。理念の近い国との協力を強化し地域の平和維持に努めると述べた。
台湾、林外相発言に謝意 日中外相会談
2023年04月02日23時12分
【台北時事】台湾外交部（外務省）は２日、林芳正外相が日中外相会談で台湾海峡の平和と安定の重要性を強調したことを受けて「高い評価と謝意を表明する」とコメントを発表した。外交部は日本政府が近年、日台関係について「自由や民主主義、人権、法の支配といった基本的価値観を共有する重要なパートナーだと繰り返し表明している」と評価。理念の近い国との協力を強化し地域の平和維持に努めると述べた。
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