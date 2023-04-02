日本男子は１５位 ラグビー７人制
2023年04月02日21時54分
ラグビー７人制のワールドシリーズは２日、香港で行われ、男子の日本は１５位だった。下位トーナメントでウルグアイに０―４０、カナダには１２―１９で敗れた。 （時事）
日本男子は１５位 ラグビー７人制
2023年04月02日21時54分
ラグビー７人制のワールドシリーズは２日、香港で行われ、男子の日本は１５位だった。下位トーナメントでウルグアイに０―４０、カナダには１２―１９で敗れた。 （時事）
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