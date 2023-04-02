村山元首相、福島氏を激励
2023年04月02日19時21分
社民党の福島瑞穂党首は２日、大分市の村山富市元首相の自宅を訪ねた。統一地方選の遊説で大分入りしたもので、同党初代党首から激励を受けた。
３月３日に９９歳となった村山氏。玄関近くで福島氏を出迎え、握手やハグを交わした。その後、門の外まで歩いて出て福島氏らを見送った。
村山元首相、福島氏を激励
2023年04月02日19時21分
社民党の福島瑞穂党首は２日、大分市の村山富市元首相の自宅を訪ねた。統一地方選の遊説で大分入りしたもので、同党初代党首から激励を受けた。
３月３日に９９歳となった村山氏。玄関近くで福島氏を出迎え、握手やハグを交わした。その後、門の外まで歩いて出て福島氏らを見送った。
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