東建男子ゴルフ・談話
2023年04月02日19時03分
◇ミドルパット決まらず
星野陸也 チャンスでミドルパットをもうひとつ、決められなかった。微妙な傾斜を読み切れなかった。優勝できなかった分、燃えてくるものがある。次は頑張りたい。
東建男子ゴルフ・談話
2023年04月02日19時03分
◇ミドルパット決まらず
星野陸也 チャンスでミドルパットをもうひとつ、決められなかった。微妙な傾斜を読み切れなかった。優勝できなかった分、燃えてくるものがある。次は頑張りたい。
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