青学大雪辱、亜大は先勝 東都大学野球
2023年04月02日17時58分
東都大学野球春季リーグ戦第１週第２日は２日、ナゴヤ球場で２回戦と１回戦の計２試合が行われ、青学大は駒大を３―０で下し、１勝１敗とした。亜大は中大に３―０で先勝した。
青学大は小田（２年、中京）が一回の先制二塁打など全３得点に絡む活躍。先発の下村（４年、九州国際大付）は八回途中無失点と好投した。亜大は草加（４年、創志学園）が３安打完封。４番に座った石川（１年、明秀日立）は適時二塁打を放った。
青学大雪辱、亜大は先勝 東都大学野球
2023年04月02日17時58分
東都大学野球春季リーグ戦第１週第２日は２日、ナゴヤ球場で２回戦と１回戦の計２試合が行われ、青学大は駒大を３―０で下し、１勝１敗とした。亜大は中大に３―０で先勝した。
青学大は小田（２年、中京）が一回の先制二塁打など全３得点に絡む活躍。先発の下村（４年、九州国際大付）は八回途中無失点と好投した。亜大は草加（４年、創志学園）が３安打完封。４番に座った石川（１年、明秀日立）は適時二塁打を放った。
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