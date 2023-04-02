阪神が開幕３連勝。三回に大山、森下の適時打と梅野の犠飛で３点を先取。四回は押し出し四球、八回には代打原口の２ランで加点した。先発の才木は直球に勢いがあり、七回途中１失点で勝利投手。ＤｅＮＡは笠原が打ち込まれた。