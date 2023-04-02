町田が６連勝 Ｊ２
2023年04月02日17時10分
明治安田Ｊ２リーグは２日、各地で第７節の残り６試合が行われ、前節首位の町田は藤枝を１―０で退け、６連勝で勝ち点を１９に伸ばした。
群馬は栃木に２―１で逆転勝ちし、勝ち点１１で６位。水戸は山形を１―０で破って今季初白星を挙げ、岡山はいわきと引き分けた。
町田が６連勝 Ｊ２
2023年04月02日17時10分
明治安田Ｊ２リーグは２日、各地で第７節の残り６試合が行われ、前節首位の町田は藤枝を１―０で退け、６連勝で勝ち点を１９に伸ばした。
群馬は栃木に２―１で逆転勝ちし、勝ち点１１で６位。水戸は山形を１―０で破って今季初白星を挙げ、岡山はいわきと引き分けた。
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