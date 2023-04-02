国内では２日、新たに６２５８人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の日曜日と比べ１５０人増加した。重症者は前日比１１人減の５２人で、死者は１１人だった。



【新型コロナウイルス 国内の状況】

東京都では新たに７８９人の感染を確認。１日当たりの新規感染者は前週の日曜日と比べ１２２人増えた。新たな死者は１人。都基準による重症者は前日と同じ４人だった。