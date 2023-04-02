ヤクルトが２年連続の開幕３連勝。三回に山田が同点２ラン。八回は村上が自身の二塁打と敵失で一気に生還し、勝ち越した。新人吉村は５回２失点。４番手の星が４季ぶり白星。田口が２セーブ目。広島は三回以降、打線が沈黙し３連敗した。