【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算

数 打 点 塁 振 死 打 率 点 本

大 谷 ５ ２ ２ ０ １ ０ ．３７５ ２ ０

吉 田 ５ ０ ０ ０ １ ０ ．２２２ １ ０

【投手】 回 安 失 自 三 四 今 季 通 算

数 打 点 責 振 死 勝 敗 Ｓ 防御率

藤 浪 ２ １／３ ５ ８ ８ ４ ３ ０ １ ０ ３０．８６

（時事）