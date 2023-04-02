【男子ゴルフ・東建ホームメイト・カップ】最終日（２日、三重・東建多度ＣＣ名古屋、７０６２ヤード＝パー７１、賞金総額１億３０００万円、優勝２６００万円）

首位に２打差の４位から出た今平周吾が６３をマークし、通算２０アンダーで逆転優勝した。昨年５月のゴルフパートナー・プロアマ以来となるツアー通算８勝目で、開幕戦の勝利は初めて。

ともに前日トップの星野陸也は２位、石川遼は３位だった。