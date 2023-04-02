パ・リーグ公示（２日） プロ野球
2023年04月02日12時15分
【出場選手登録】▽オリックス・山岡泰輔投手▽ソフトバンク・東浜巨投手▽ロッテ・西村天裕投手
【同抹消】▽ロッテ・佐々木千隼投手（再登録は１２日以降）
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