セ・リーグ公示（２日） プロ野球
2023年04月02日12時14分
【出場選手登録】▽ヤクルト・吉村貢司郎投手▽ＤｅＮＡ・笠原祥太郎投手▽阪神・ビーズリー投手
【同抹消】▽阪神・秋山拓巳投手（再登録は１２日以降）
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