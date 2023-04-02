首相動静（４月２日）
2023年04月02日13時03分
午前６時１２分、公邸発。同７時３分、茨城県つくばみらい市のゴルフ場「筑波カントリークラブ」着。
午前１１時５２分、同所発。
午後０時４５分、公邸着。
首相動静（４月２日）
2023年04月02日13時03分
午前６時１２分、公邸発。同７時３分、茨城県つくばみらい市のゴルフ場「筑波カントリークラブ」着。
午前１１時５２分、同所発。
午後０時４５分、公邸着。
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