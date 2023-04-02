【ワシントンＡＦＰ時事】米南部アーカンソー州で３月３１日、竜巻が発生し、当局によると、３人が死亡した。サンダース州知事は、ツイッターに「州中部で深刻な被害が発生した」と書き込んだ。州都リトルロックのスコット市長は「３０人近くが病院に搬送された」と述べた。

米国では１週間前にも南部ミシシッピ州を竜巻が襲い、２５人が死亡した。バイデン大統領が３月３１日、ミシシッピ州入りして被災地を訪ねた。