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竜巻で３人死亡　米

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竜巻で３人死亡　米

2023年04月02日01時01分

３月３１日、竜巻が襲った米南部アーカンソー州リトルロックで、避難する家族（ＡＦＰ時事）

３月３１日、竜巻が襲った米南部アーカンソー州リトルロックで、避難する家族（ＡＦＰ時事）

　【ワシントンＡＦＰ時事】米南部アーカンソー州で３月３１日、竜巻が発生し、当局によると、３人が死亡した。サンダース州知事は、ツイッターに「州中部で深刻な被害が発生した」と書き込んだ。州都リトルロックのスコット市長は「３０人近くが病院に搬送された」と述べた。
　米国では１週間前にも南部ミシシッピ州を竜巻が襲い、２５人が死亡した。バイデン大統領が３月３１日、ミシシッピ州入りして被災地を訪ねた。

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