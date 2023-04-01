Ｊ１得点ランキング（１日現在）
2023年04月01日21時33分
１小川航（横） ５
１町 野（湘） ５
３太 田（新） ４
４知 念（鹿） ３
４大 橋（湘） ３
４永 井（名） ３
４ユンカ（名） ３
４大 迫（神） ３
４山 岸（福） ３
Ｊ１得点ランキング（１日現在）
2023年04月01日21時33分
１小川航（横） ５
１町 野（湘） ５
３太 田（新） ４
４知 念（鹿） ３
４大 橋（湘） ３
４永 井（名） ３
４ユンカ（名） ３
４大 迫（神） ３
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