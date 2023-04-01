阪神がサヨナラ勝ち。延長十二回、２死から代打糸原の安打などで満塁とし、近本が中越え打を放った。六回以降に救援陣が踏ん張り、８番手の新人富田がプロ初登板で勝利。ＤｅＮＡはガゼルマンが粘れず、打線も三回以降は無得点だった。