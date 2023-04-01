近本がサヨナラ打 プロ野球・阪神―ＤｅＮＡ
2023年04月01日18時50分
阪神がサヨナラ勝ち。延長十二回、２死から代打糸原の安打などで満塁とし、近本が中越え打を放った。六回以降に救援陣が踏ん張り、８番手の新人富田がプロ初登板で勝利。ＤｅＮＡはガゼルマンが粘れず、打線も三回以降は無得点だった。
近本がサヨナラ打 プロ野球・阪神―ＤｅＮＡ
2023年04月01日18時50分
阪神がサヨナラ勝ち。延長十二回、２死から代打糸原の安打などで満塁とし、近本が中越え打を放った。六回以降に救援陣が踏ん張り、８番手の新人富田がプロ初登板で勝利。ＤｅＮＡはガゼルマンが粘れず、打線も三回以降は無得点だった。
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