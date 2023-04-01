時事ドットコムニュース

>

野球

>

佐仲、成長を実感　高校野球・山梨学院

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

佐仲、成長を実感　高校野球・山梨学院

2023年04月01日18時37分

５回裏山梨学院２死二塁、佐仲が２ランを放つ＝１日、甲子園

５回裏山梨学院２死二塁、佐仲が２ランを放つ＝１日、甲子園

  • 優勝し、抱き合って喜ぶ林（左）と佐仲＝１日、甲子園

　山梨学院は捕手の佐仲がチームの今大会初本塁打を放った。五回、５点を奪ってなお２死二塁。ベルト付近に入った１４０キロの直球を豪快に振り抜き、鋭いライナーで左翼席に運んだ。「ミートしようという意識だった。レフトの頭を越えると思ったが、ホームランとは」。右手を大きく突き上げて喜んだ。
　昨年も正捕手として春夏の甲子園に出場。３度目の聖地では強気に内角を突くリードでエースの林を支えるなど守りでも貢献した。チームは６試合でわずか１０失点。「（相手打者の）データを頭に入れて、落ち着いてプレーできるようになった」と成長を実感していた。

関連記事

こんな記事も

野球

もっと見る
依存症啓発サポーター就任　インタビュー記事
【PR】バッドボーイズ佐田さんインタビュー

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
3月の特集は「ウクライナ開戦から１年」。 ロシアの侵攻はいつまで続くのか？
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ