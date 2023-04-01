山梨学院は捕手の佐仲がチームの今大会初本塁打を放った。五回、５点を奪ってなお２死二塁。ベルト付近に入った１４０キロの直球を豪快に振り抜き、鋭いライナーで左翼席に運んだ。「ミートしようという意識だった。レフトの頭を越えると思ったが、ホームランとは」。右手を大きく突き上げて喜んだ。

昨年も正捕手として春夏の甲子園に出場。３度目の聖地では強気に内角を突くリードでエースの林を支えるなど守りでも貢献した。チームは６試合でわずか１０失点。「（相手打者の）データを頭に入れて、落ち着いてプレーできるようになった」と成長を実感していた。