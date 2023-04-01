日本ハムがサヨナラ勝ち。七回に代打今川の左前打などで２点を勝ち越し。八回に追い付かれたが、延長十回無死二塁で清宮が右前打を放ち試合を決めた。７番手鈴木が今季初勝利。楽天は宮森が踏ん張れず、再三の好機も生かし切れなかった。