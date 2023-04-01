国内では１日、新たに７４２６人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の土曜日と比べ約８７０人減少した。重症者は前日比４人減の６３人で、死者は１６人だった。



【詳報】新型コロナウイルス 国内の状況

東京都では新たに９９１人の感染を確認。新規感染者は前週の土曜日と比べ１２８人増加した。新たな死者の発表はなかった。都基準による重症者は４人で、前日から１人減った。