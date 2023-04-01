【男子ゴルフ・東建ホームメイト・カップ】第３日（１日、三重・東建多度ＣＣ名古屋、７０６２ヤード＝パー７１、賞金総額１億３０００万円、優勝２６００万円）

石川遼と星野陸也が通算１４アンダーで首位に並んだ。５位から出た石川は６６で回り、前日１２位の星野は６４をマークして、それぞれ浮上した。

１打差の３位はマイケル・ヘンドリー（ニュージーランド）。さらに１打差の４位で今平周吾、金谷拓実、小木曽喬ら５人が続く混戦。前日単独首位の細野勇策はスコアを五つ落とし、通算１１アンダーの９位に後退した。