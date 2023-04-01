ヤクルト開幕２連勝 プロ野球・ヤクルト―広島
2023年04月01日16時45分
ヤクルトが開幕２連勝。七回にオスナが均衡を破る２号ソロ。来日初登板のピーターズが６回２安打無失点で試合をつくり、２番手石山が初勝利。田口が１セーブ目。広島は床田が６回無失点と好投したが、打線が援護できず２試合連続の零敗。
ヤクルト開幕２連勝 プロ野球・ヤクルト―広島
2023年04月01日16時45分
ヤクルトが開幕２連勝。七回にオスナが均衡を破る２号ソロ。来日初登板のピーターズが６回２安打無失点で試合をつくり、２番手石山が初勝利。田口が１セーブ目。広島は床田が６回無失点と好投したが、打線が援護できず２試合連続の零敗。
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