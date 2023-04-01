野党が事実上一本化 参院大分補選
2023年04月01日16時41分
共産党大分県委員会は１日、参院大分選挙区補欠選挙（６日告示、２３日投開票）で、立憲民主党公認の吉田忠智元参院議員（６７）を支持すると発表した。吉田氏に対し、既に国民民主党県連が支援、社民党県連も支持を決定。独自候補擁立は困難としている日本維新の会を除き、主要野党が事実上、候補を一本化した。
野党が事実上一本化 参院大分補選
2023年04月01日16時41分
共産党大分県委員会は１日、参院大分選挙区補欠選挙（６日告示、２３日投開票）で、立憲民主党公認の吉田忠智元参院議員（６７）を支持すると発表した。吉田氏に対し、既に国民民主党県連が支援、社民党県連も支持を決定。独自候補擁立は困難としている日本維新の会を除き、主要野党が事実上、候補を一本化した。
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