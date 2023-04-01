Ｊ１リーグ戦第６節第２日・横浜Ｃ―福岡
2023年04月01日16時33分
▽ニッパツ
横浜ＦＣ １ １―１ １ アビスパ福岡
勝点２ ０―０ 勝点１１
▽得点者【横】小川航(5)＝ＰＫ（５４分＋）
【福】山岸(3)＝ＰＫ（１６分）
▽観衆 ４８７６人
（注）＋はロスタイム
Ｊ１リーグ戦第６節第２日・横浜Ｃ―福岡
2023年04月01日16時33分
▽ニッパツ
横浜ＦＣ １ １―１ １ アビスパ福岡
勝点２ ０―０ 勝点１１
▽得点者【横】小川航(5)＝ＰＫ（５４分＋）
【福】山岸(3)＝ＰＫ（１６分）
▽観衆 ４８７６人
（注）＋はロスタイム
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