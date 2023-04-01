女児２人誘拐容疑、群馬の男逮捕 ＳＮＳで知り合ったか―徳島県警
2023年04月01日16時33分
女児２人を連れ去ったとして、徳島県警捜査１課などは１日、未成年者誘拐容疑で群馬県富岡市七日市、会社員桐淵歩夢容疑者（２０）を現行犯逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は３月３１日、ＳＮＳを通じて知り合った女児２人を徳島県内で誘拐した疑い。
女児２人誘拐容疑、群馬の男逮捕 ＳＮＳで知り合ったか―徳島県…
2023年04月01日16時33分
女児２人を連れ去ったとして、徳島県警捜査１課などは１日、未成年者誘拐容疑で群馬県富岡市七日市、会社員桐淵歩夢容疑者（２０）を現行犯逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は３月３１日、ＳＮＳを通じて知り合った女児２人を徳島県内で誘拐した疑い。
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