夫人訪米「実現なら信頼増進を」 岸田首相
2023年04月01日16時18分
岸田文雄首相は１日、裕子夫人が今月中旬に訪米してバイデン大統領のジル夫人と会談する方向で調整中と報じられたことについて、「実現するのであれば、日米の信頼増進のために努めてもらいたい」と期待を示した。具体的な日程は「何も決まっていない」と語った。福島県いわき市で記者団の質問に答えた。
夫人訪米「実現なら信頼増進を」 岸田首相
2023年04月01日16時18分
岸田文雄首相は１日、裕子夫人が今月中旬に訪米してバイデン大統領のジル夫人と会談する方向で調整中と報じられたことについて、「実現するのであれば、日米の信頼増進のために努めてもらいたい」と期待を示した。具体的な日程は「何も決まっていない」と語った。福島県いわき市で記者団の質問に答えた。
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